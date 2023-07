Acqua Viva de l'ensemble Alma T’invio : une ode aux chants et musiques de Corse et de Méditerranée

Les Teasers https://youtu.be/MKScd6nRJUE

En mêlant chants traditionnels corses aux origines séculaires à d'autres univers musicaux tels que la musique ethnique, arabo-andalouse, jazz et musique traditionnelle, avec ce nouvel livre-album l'ensemble "Alma T’invio" transcende les frontières et explore les liens intimes entre l'homme et la nature, avec l'eau comme fil conducteur poétique.L'opus "Acqua Viva" est une célébration de l'eau et de son pouvoir universel. À travers une sélection soignée de chants, cistres et musiques, les auditeurs sont emmenés dans un voyage émotionnel où les thèmes intemporels de la vie, de l'amour et de la nature s'entrelacent harmonieusement.Porté par le duo vocal composé de Ghjuvan'fili De Peretti et Joane-Lise Michot, Meridiani#2 est une formation à géométrie variable qui accueille régulièrement des musiciens et chanteurs d'horizons divers, leur apportant une richesse et une diversité artistique singulière. Pour cet opus, les musiciens talentueux tels que Mohamed M’Sahel à la voix et aux percussions, Julien Sarazin à la contrebasse et basse électrique, Benjamin Melia aux flûtes corses et d'ailleurs ainsi qu'à la cornemuse, ont contribué à enrichir la musicalité de l'ensemble.