Acqua Nostra : L’OEHC étend les réseaux d’eau brute du Nebbiu pour irriguer 250 ha de surface agricole supplémentaire

- Dans le plan Acqua Nostra, le Nebbiu est considéré comme une zone vulnérable du point de vue climatique, et donc très sensible à la sécheresse. La retenue de Padula est-elle suffisante pour assurer les besoins ?

- Oui, sans équivoque ! Même si le Nebbiu apparaît aujourd’hui, à l’instar de la Balagna et de la plaine du Grand Bastia, le Cap et le Sud-Est, comme des zones où se manifestent de manière plus forte les effets du changement climatique, plus exposées à des périodes de sécheresse répétées, la véritable problématique posée par le plan Acqua Nostra dans le Nebbiu n’est pas, pour les années à venir, celle de l’augmentation de nos capacités de stockage de la ressource. Nous travaillons surtout à l’amélioration de la qualité de l’eau et à la sécurisation des aménagements existants. En clair, le barrage de Padula répond largement aux besoins actuels et futurs du Nebbiu. Précisons que les projections de l’OEHC tiennent compte des sollicitations en eau brute, tant au niveau agricole qu’en eau destinée à être potabilisée pour alimenter San Fiurenzu. Même avec la prise en compte des besoins et des prévisions de production à l’horizon 2050, les apports de l’Alisgiu et de la Furmicaghjola resteront suffisants. C’est peut-être l’un des seuls barrages de Corse à pouvoir garantir de l’eau à toute la zone, y compris dans le cas de deux années consécutives de sécheresse ! Pour autant, je l’ai redit, les Corses doivent opérer une révolution culturelle et culturale et changer radicalement leur rapport à l’eau.



- Prévoyez-vous d’autres travaux dans cette zone ?

- Oui. Des travaux de mise en conformité réglementaire et de modernisation. Dans le cadre d’Acqua Nostra, nous avons mis en évidence la nécessité de mettre en conformité la prise de l’Alisgiu, qui est la principale ressource du barrage, en l’inscrivant naturellement dans un processus de développement durable, notamment par l’installation d’une passe à poissons permettant de restaurer la continuité écologique du cours d’eau. D’autre part, Le Service Ingénierie travaille sur la sécurisation du barrage et de son évacuateur de crue. Mais au-delà de ma fonction de Président de l’OEHC et dans le cadre de mon autre délégation de Conseiller exécutif, j’ai quand même souhaité parler avec les élus de la réflexion communautaire à mener en coopération avec la Mission Eau. Aménager le territoire hydraulique passe incontestablement par la mise en place de projets de territoire de gestion de l’eau, les fameux PTGE. Désormais, parce qu’il nous faut mettre de la cohérence et de la transversalité dans notre action, il convient de préparer cette articulation qui permet de répondre, à la fois, aux aspirations des collectivités en matière de schémas directeurs d’eau potable et d’assainissement, aux aspirations du développement durable et, par le biais de l’aménagement du territoire, aux objectifs de développement et de production du monde agricole. C’est aussi ce message que j’ai voulu délivrer aux maires et aux agriculteurs présents, en direction desquels j’ai prôné la nécessité d’engager une réflexion de fond sur les évolutions culturales, les techniques d’irrigation et l’adaptation de l’agriculture au changement climatique.



- Tout ceci est une compétence intercommunale ?

- C’est une construction dévolue à l’EPCI que nous solliciterons dès l’automne pour travailler à l’élaboration d’un PTGE et poser l’ambition hydraulique du territoire de la communauté de communes du Nebbiu. Tout ceci pour répéter qu’Acqua Nostra 2050 et l’OEHC ne sont pas enfermés dans une stratégie déconnectée des réalités économiques, sociales, environnementales, mais installés au cœur d’une démarche globale qui entend appréhender tous les enjeux. Car Acqua Nostra 2050 ne se réduit pas à l’aménagement agricole : bien plus qu’un document technique, il est la matrice d’un plan de gestion de l’eau et du développement de la Corse.



Propos recueillis par Nicole MARI.