Acetu Balaninu, un vinaigre corse aux senteurs de nos vignes

À l'origine, Catherine avait une formation en viticulture œnologie, travaillant dans divers vignobles en France, du Bordelais à la Bourgogne. Sa vie a pris un tournant lorsqu'elle est arrivée en Corse avec son mari. Cherchant une nouvelle vocation, elle s'est tournée vers la production, mettant fin à sa carrière de commerciale.

C'est alors qu'elle s'est passionnée pour la fabrication de vinaigre, et après avoir suivi une formation 2.0 proposée par Pôle Emploi et Stella Consultants, son projet a commencé à prendre forme. Trois mois de travail acharné, avec une aide précieuse pour la gestion administrative, l'orientation et la création d'entreprise, ont été nécessaires pour concrétiser son rêve.





Catherine a été bien accompagnée tout au long de cette période. "On a bien été orientés. Ça m’a bien boostée pour la suite, pour créer ma marque et trouver le local. En plus du vinaigrier qui m’a bien aidé, Valérie Gutierrez de Stella Consultants a vraiment été présenté à mes côtés. J’ai cherché un local dans lequel je suis installée aujourd’hui à L’osari, chez Bernard Renucci. Il me fallait du vin. J’ai choisi celui de la cave d’Aleria. Pour la transformation, je souhaitais des barriques corses qui avaient déjà une empreinte de vin mais je n’en ai pas trouvé ici. Je les ai trouvées à Nuits-Saint-Georges".





Le 22 décembre 2022 marque le début du processus de fabrication de l'Acetu Balaninu et des premières mises en tonneaux."Il faut régulièrement surveiller le PH et l’acidité du vinaigre. Il faut déguster pour les arômes et voir comment le tout évolue. Il y a des moments où ça se déguste bien, où les arômes sont exceptionnels et d’autres fois ça l’est moins. Ça fluctue jusqu’au moment où ça se stabilise, l’acidité ne bouge plus. détaille Catherine. C’est très plaisant. Lorsqu’on se penche un peu plus sur le produit, lorsqu’on prend le temps de le découvrir, on découvre un super produit, avec lequel il est possible de faire de nombreuses choses."

Après cinq mois d'attente en barriques avec trois cépages - le Vermentinu, le Nielucciu et le Sciaccarellu - vient le moment de la filtration, avec deux étapes pour affiner la qualité. Le produit est ensuite mis en bouteille sur place. Pour les étiquettes, c'est une affaire de famille, avec la belle-fille de Catherine, dotée d'un talent artistique, qui s'en charge.





L'Acetu Balaninu est disponible en cinq variétés : Vermentinu, Muscat, Sciaccarellu, Niellucciu et Cap Corse. Catherine explique que la production du Cap Corse nécessite plus de temps en raison du sucre et de l'alcool, ce qui le rend unique.

Le local a été inauguré en début d'été en présence de nombreuses personnes, et aujourd'hui, l'Acetu Balaninu peut être dégusté dans les plats du restaurant O Mà de Lumiu. C'est un produit à découvrir pour tous les amateurs de saveurs authentiques de la Corse.