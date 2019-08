Accident mortel de Folelli : Un homme en détention à Borgo

Il était en garde à vue depuis l’accident de Castellare-di-Casinca, à la sortie Nord de Folelli. Au terme de ceIle-ci il a été présenté à un magistrat-instructeur qui lui a signifié une triple mise en examen.



Il a mis en examen pour "homicides involontaires avec circonstances aggravantes", pour "blessures involontaires avec circonstances aggravantes avec une interruption temporaire de travail de moins de trois mois" et "blessures involontaires avec circonstances aggravantes avec une interruption temporaire de travail supérieure à trois mois."

Il a été aussitôt placé sous mandat de dépôt, au centre de détention de Borgo.



Cet homme d'une quarantaine d'années, était au volant du fourgon au moment de la collision qui a coûté la vie mardi en fin d’après-midi à une femme de 52 ans et à une jeune fille décédée quelques heures après.



Le justice lui reproche d'avoir été sous emprise de l'alcool au moment de l'accident - 0,61 mg d’alcool par litre d’air expiré selon le contrôle opéré quelques instants après la terrible collision - et était, de surcroît, sous le coup d'une suspension du permis de conduire !

Il risque 10 ans d'emprisonnement et 150 000€ d'amende





Rappelons qu’une autre personne, victime de l’accident, se trouve toujours dans un état critique