Accident de la circulation à Furiani : L'adolescent n’a pas survécu à ses blessures

Maria Bettina Colonna le Vendredi 31 Janvier 2020 à 12:19

Un grave accident de la circulation s'est produit ce vendredi à 5h25 à Furiani, au niveau du garage FIAT, où une voiture et une moto sont entrées en collision. Le pilote de la moto, un jeune homme de 17 ans, a été transporté en arrêt cardio-respiratoire au centre hospitalier de Bastia. La gravité des blessures ont nécessité la mobilisation d'une ambulance et deux véhicules de secours routier du centre de secours de Bastia et du Samu. Malheureusement il n'a pas survécu à ses blessures et il est décédé dans la matinée.

Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte par le parquet de Bastia.

Le conducteur de la voiture était en état d'ébriété au moment de l'accident et il a donc été placé en garde à vue

