Accident de Folelli : Une femme est décédée. Deux personnes en état d'urgence absolue

La liste des tragédies de la route ne cesse de s'allonger en Haute-Corse.

Après les deux victimes du début du mois à Ponte-Leccia, une nouvelle personne est morte dans des circonstances tragiques ce mardi peu après 18 heures sur la route territoriale 10 à la sortie Nord de Folelli.





On ignore comment la collision, impliquant deux voitures et trois motos, a pu se produire mais le bilan est terrible : une femme de 52 ans est rapidement décédée des suites de ses blessures et deux personnes, gravement blessées, ont été prises en charge par les importants moyens de secours qui ont été aussitôt mobilisés par le Service d'incendie et de secours de la Haute-Corse.



Trois ambulances (Lucciana, Cervioni,Bastia), deux officiers de commandement du SIS, le Samu, Dragon 2B et pas moins de trois médecins se sont activés autour des blessés : un était incarcéré.

Et deux, déjà, en urgence absolue.

Ils ont été évacués sur le centre hospitalier de Bastia.

Deux autres moins gravement atteints ont été également pris en charge par les secours.

Cet accident porte à 16 le nombre de tués sur la route en Haute-Corse depuis le début de l'année.

C'est deux fois plus que l'année dernière à la même époque.