Accident à L’Ile-Rousse : Deux blessés graves dont un enfant

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Mercredi 4 Septembre 2019 à 19:03

Un accident entre un véhicule léger et un deux-roues s'est produit à l'Ile-Rousse ce mercredi 4 septembre vers 19 heures. Les opérations de secours sont toujours en cours mais on dénombre deux blessés graves, dont un enfant âgé de 9 ans. D'importants moyens de l'Ile-Rousse et de Calvi sont sur place et l'hélicoptère de la Sécurité Civile a été demandé. Plus d'infos à venir.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie