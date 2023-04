ACA : Youcef Belaïli est bien rentré à Ajaccio

"Notre attaquant est rentré dans la cité impériale hier soir" indique ce mercredi matin l'ACA qui dans un communiqué précise les conditions dans lesquelles ce retour s'était opéré après un accord préalable passé avec son attaquant

"Après la fin de la trêve internationale, le mardi 28 mars dernier, le club avait décidé d’octroyer quelques jours supplémentaires à Youcef Belaïli en raison de sa blessure aux adducteurs. Le staff sportif et médical étaient informés et ont suivi les soins du joueur."



De fait "Youcef Belaïli a été reçu ce matin par le coach Olivier Pantaloni et le coordinateur sportif Johan Cavalli pour ses 48h de retard par rapport à la date de retour convenue. Youcef est dès aujourd’hui en phase de réathlétisation avec notre staff médical sur les terrains de Timizzolu" précise encore l'AC Ajaccio.