ACA-SCB : Les supporters bastiais interdits de déplacement

Il était annoncé depuis plusieurs jours. Un arrêté ministériel publié au Journal Officiel ce vendredi matin est venu interdir le déplacement des supporters bastiais pour le derby ACA-SCB qui doit se jouer lundi soir au stade François Coty, pour la 9journée de Ligue 2.Le ministère de l’Intérieur considère en effet tout d’abord que « les déplacements du club du Sporting Club de Bastia (SC Bastia) sont très fréquemment source de troubles à l’ordre public du fait du comportement violent de certains supporters ou d’individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe, manifesté de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre , tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l’ordre ou des jets de pétard, fumigènes ou bombes agricoles causes de blessures ou de dégradations ».Par ailleurs, il pointe que « lors des rencontres organisées à Ajaccio, certains des supporters de l'Athletic Club Ajaccien (AC Ajaccio) font fréquemment la preuve de leur comportement violent par des rixes entre supporters, par des violences contre les forces de l'ordre ou par des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles ».En outre, il note que « les relations entre les supporters de l'AC Ajaccio et du SC Bastia sont empreintes d'animosité et que ce fort antagonisme s'est traduit par de graves affrontements nécessitant l'intervention des forces de l'ordre », et affirme de facto qu’il existe « un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs existe à l'occasion de la rencontre de football du lundi 2 octobre 2023 à 20 h 45 au stade François Coty d'Ajaccio, opposant les deux équipes ».De facto, l’arrêté interdit « le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Sporting Club de Bastia ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes de Haute-Corse, d'une part, et la commune d'Ajaccio, d'autre part » pour la journée de lundi 2 octobre.Le 21 septembre dernier, la préfecture de Corse-du-Sud avait déjà pris un arrêté interdisant l’accès au stade François Coty aux supporters bastiais.