ACA - SCB : les supporters bastiais interdits de stade à Ajaccio

En déplacement lundi 2 octobre à Ajaccio pour le compte de la 9e journée de Ligue 2, le SC Bastia ne pourra pas être encouragé par ses supporters. Un arrêté préfectoral daté du 21 septembre interdit en effet le déplacement des fans du club bastiais à Ajaccio. Une décision justifiée parpar la rivalité violente qui perdure entre les supporters des deux équipes, en contradiction totale avec l'esprit sportif, est au cœur des préoccupations." détaille l’arrêté. Selon l'arrêté émis , du 2 octobre 2023 à 6 heures au 3 octobre 2023 à la même heure, "toute personne se prévalant de la qualité de supporter du SC Bastia ou se comportant comme tel se verra interdire l'accès au stade François Coty, situé sur l'ancienne route de Sartène à Ajaccio". De plus, la circulation ou le stationnement sur la voie publique de la D503 (ancienne route de Sartène) entre les ronds-points du Génovese et du Vazzic seront également strictement interdits durant cette période.L'arrêté interdit également la possession, le transport et l'utilisation de tous pétards, fumigènes, ainsi que tout objet pouvant être utilisé comme projectile à l'intérieur de l'enceinte et aux abords du stade.