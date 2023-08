AC Ajaccio : le stade François-Coty poursuit sa mue

Par ailleurs, d’autres travaux vont notamment concerner le parking. « C'est vraiment une partie importante. Le stade est enclavé sur l'ancienne route de Sartène et les places de stationnement ne sont pas légion autour. L’ancien terrain que l’on appelait « tir à l'arc » va être goudronné, ce qui nous permettra de gagner 300 places avec l’installation d’un éclairage et de barrières de sécurité. », indique Jean-Dominique Gaziello. Ainsi, si ces aménagements ne permettront pas d’absorber tout le flux de véhicules les soirs de matchs, les VIP bénéficieront désormais d’un parking attitré. « Il faut savoir qu'une place VIP dans les règlements de la Ligue, c'est une place avec une prestation de bouche et une place de parking. Cela nous permet d'être plus aux normes maintenant sur ce point », précise le responsable communication. De plus, dans une logique de réduction de l’empreinte environnementale, des bornes de recharge électriques vont être installées sur ce parking goudronné, tout comme une vingtaine de places réservées aux vélos. En outre, dans une démarche vertueuse, un système de récupération des eaux pluviales et de séparation des hydrocarbures va être mis en place.



Enfin, l’ancien bâtiment installé sur le parking du « tir à l’arc » va être réhabilité et transformé en boutique. « On manquait cruellement d'un point de vente au stade. On s'est aperçu en Ligue 1 et en Ligue 2 que le chiffre d'affaires du merchandising se fait surtout dans les stades. Nous manquions de points de vente adaptés et cela nous privait d'une ressource. Nous allons donc créer une grande boutique et l’ambition du club est de proposer une ouverture à la semaine et en journée. De plus, on va essayer d'y installer un café pour que ce soit vraiment un lieu de vie », confie Jean-Dominique Gaziello en annonçant une livraison du chantier d’ici la fin du mois de septembre.