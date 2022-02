AC Ajaccio : le coup parfait à Sochaux

Stade Bonal, FC Sochaux : 0 AC Ajaccio : 1 (0-0)

But pour l'AC Ajaccio : El Idrissy (47e)

Arbitre : Thomas Leonard

12 067 spectateurs

Avertissements : Virginius (24e), Kitala (75e), Mauricio (81e) à Sochaux; El Idrissy (14e), Youssouf (18e) à Ajaccio

Exclusion : Cimignani (77e) à Ajaccio





FC Sochaux

Jeannin, Henry, Ndour, Lopy, Pogba, Thioune puis Ambri (60e), Weissbeck pius Kaabouni (86e) , Ndiaye puis Kitala (60e), Virginius puis Tibily (76e), Mauricio puis Diedhiou (86e), Kalulu



AC Ajaccio

Sollacaro, Diallo, Avinel, Vidal, Youssouf, Cimignani, Marchetti, Coutadeur, Bayala puis Laci (90+3), El Idrisssy puis Arconte (66e), Krasso puis Nouri (80e)



Sans Courtet qui a écopé de 3 matches de suspension dont 1 avec sursis et sans Yohann Cavalli suspendu quant à lui de banc, l'AC Ajaccio était attendu ce samedi après-midi au stade Bonal de Sochaux lors du match d'ouverture de la 25e journée de Ligue 2 BKT.



Mais au terme de la première période de jeu les visiteurs, qui peuvent s'appuyer sur la meilleure défense de la compétition, avaient été rarement inquiétés par les Doubistes qui visent, on le sait, une place sur le podium du championnat.

Certes les initiatives n'ont pas manque côté local, mais les Corses ,n'ont pas été en reste sur ce plan.

Leur jeu en contre a failli surprendre à deux reprises les Sochaliens.

Cimignani, qui a finalement buté sur Jeanin (35e) et plus encore Krasso (45+2), qui a frappé sur le poteau du gardien local, ont été à deux doigts de faire basculer la balance du côté corse en première période.



La pause n'a pas entamé l'ardeur des Ajacciens

Bonal allait s'en rendre compte à la reprise quand Krasso sur sa lancée de fin de première mi-temps affolait la défense locale et El Idrissy, profitant d'une mésentente entre deux Sochaliens ouvrait la marque pour Ajaccio (47e). Et ça faisait 1 à 0 pour l'équipe de Pantaloni qui sans doute n'en espérait pas tant en se déplaçant dans le Doubs.

D'autant que après que Sollacaro se soit montré décisif devant Virginius et heureux face à Weissbeck l'ACA après la sortie El Idrissy sur blessure se retrouvait encore à 10 après l'expulsion de Cimignani pour un pied jugé trop haut par l'arbitre.



A moins d'un quart d'heure de la fin de la partie cela aurait pu constituer un coup dur pour l'AC Ajaccio face à un adversaire qui a, alors, jeté toutes ses forces dans la bataille.

Mais si les visiteurs, ont tremblé et plié, ils ont résisté.

Et retrouvé du même coup une place sur le podium de la Ligue 2 qu'ils avaient cédé au FC Sochaux-Montbéliard.

Bravo.