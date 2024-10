AC Ajaccio : Mathieu Chabert veut "rester maître à domicile" face à Martigues

La défaite à Lorient (3-0) a laissé un goût amer du côté du staff et des joueurs ajacciens après l’expulsion sévère de Tim Jabol dès la 15e minute de jeu et des décisions douteuses en défaveur des « Rouge et Blanc ». Pour autant, l’AC Ajaccio doit réagir immédiatement face à Martigues l’avant-dernier du championnat de Ligue 2. Mathieu Chabert, le coach ajaccien, sait que son équipe n’a pas le droit à l’erreur à domicile : « Il va falloir que l’on rattrape les points perdus à l’extérieur, en restant maîtres à domicile. C’est notre lot depuis le début de saison. Pour l’instant, cela ne nous a pas trop mal réussi, car cela demande beaucoup d’investissements de la part des gars, dont une remise en question permanente. Pour l’instant, on est là. On aborde ce match avec beaucoup de méfiance, car c’est une équipe qui reste sur un match intéressant dans le contenu avec un match nul face à Dunkerque. On prend tous les matchs avec sérieux, mais celui-là encore plus que les autres. On reste confiant, car on sait ce que nous sommes capables de faire. C’est ce genre de matchs qui peut nous faire repartir de l’avant donc pas question de le prendre à la légère ».



Trois victoires en trois matchs au stade Michel-Moretti



Avec trois victoires en trois matchs au stade Michel-Moretti, les Ajacciens sont intraitables chez eux, mais doivent rester vigilants face à au promu, qui connaît un début de championnat de Ligue 2, particulièrement compliqué, même si le coach ajaccien ne veut pas croire au match facile : « Cela n’est pas forcément un match piège, car Martigues n’est pas une équipe moins forte que nous. C’est une équipe de Ligue 2 et tous les matchs sont compliqués. Qu’on joue Lorient ou Martigues, c’est la même chose. On a coché avec une croix ce match, car il marque la fin d’un gros bloc de match avant la trêve internationale. On n’a le droit à aucun relâchement et on reste focus pour faire un gros match demain, car aujourd’hui nous n’arrivons pas à capitaliser à l’extérieur. Il faut que l’on demeure intraitable à domicile (…) J’attends une révolte et la même attitude que lors de nos derniers matchs chez nous ».



Jacob, Chegra, Ayessa suspendus



Très déçu après le résultat du match face à Lorient, Mathieu Chabert estime tout de même que son équipe, affiche un visage qui colle de plus en plus à ce qu’il aimerait voir, à savoir un collectif actif plutôt que passif : « Au niveau de la qualité du jeu, nous ne sommes pas encore forcément où je voudrais que l’on soit. J’ai beaucoup de regrets sur le match de Lorient, car on réalise 15 bonnes premières minutes. On a bien résisté à 10 contre 11. Si l’on nous avait permis d’être à 10 contre 10, je ne pense pas que cela aurait été le même résultat. J’ai beaucoup de frustration par rapport à cela, car on commence à voir ce que l’on veut voir. On est dans la lignée de ce que l’on doit faire pour être performant en allant chercher haut et s’installer dans le camp adverse ».



Pour cette 8e journée de Ligue 2, l’AC Ajaccio sera privé de Jacob, Chegra et Ayessa, suspendus, Kanté (blessé), mais récupère Benjamin Santelli, remis de sa blessure à la cheville. Avec pour ambition de glaner une 4e victoire en 4 matchs à Timizzolu.



Le groupe de l’ACA face à Martigues

Sollacaro, Michel, Youssouf, Huard, Bamba, Vidal, Kouassi, Khelifa, Mangani, Anziani, Puch, Everson, Touzghar, Ben Touré, Soumano, Ibayi, Santelli, Beltaief