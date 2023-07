A table : salade tiède d'aubergines avec #lapetitecuisinedemarie

5 auberginesAil et persilHuile d'oliveTomates séchéesUne boule de mozzarellaBasilicPignons de pin1/ Coupez vos aubergines en gros cubes et faites-les cuire dans une poêle avec de l'huile d'olive.2/ rajoutez en cours de cuisson l'ail et le persil.3/ Une fois cuites, dorés et fondants, sortez vos cubes d'aubergine et placez-les dans un saladier.4/ pendant qu'ils refroidissent, coupez des bouts de mozzarella et de tomates séchées.5/ placez la mozzarella, les tomates séchées, les oignons de pin, et les feuilles de basilic.6/ Assaisonnez de sel et de poivre, puis d'un filet d'huile d'olive.71 servez encore tiède.Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie