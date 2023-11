À table : muffins châtaigne-chocolat au cœur fondant

Pour 8 muffins

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

Temps total : 35 minutes



Ingrédients

90 g de farine de châtaignes

130 g de farine de blé

50 g de sucre roux

2 œufs

2 CS de miel de la châtaigneraie

1/2 CC de levure chimique

2 CS de crème de châtaignes

1 pincée de sel

80 g de beurre

10 cl de lait

50cl de pépites de chocolat au lait



Préparation

Préchauffez votre four à 180°C (thermostat 6).

Fouettez les œufs et le sucre dans un saladier jusqu’à ce que le mélange blanchisse.

Ajoutez-y les deux cuillères à soupe de miel de la châtaigneraie et le beurre mou. Mettez ensuite la pincée de sel et le lait puis remuez le tout. Incorporez alors le mélange sec : les deux farines et la levure, puis battez jusqu’à ce que la préparation soit homogène.

Intégrez à cette pâte les pépites de chocolat au lait. Mélangez.

Remplissez vos moules à muffins, préalablement beurré, d’une couche de pâte (une bonne cuillère à soupe environ), puis y déposer une cuillère à café de crème de châtaignes au centre. Couvrez d’une nouvelle couche de pâte jusqu’au 3/4 du moule.

Enfournez pendant 20 minutes. Vérifiez l’état de la cuisson en insérant un cure-dent ou un couteau au centre d’un muffin. S’il ressort propre et sec, c’est bon !

A la sortie du four, laissez refroidir les muffins avant de les démouler.

Bonne dégustation !