À table : migliaccioli avec #lapetitecuisinedemarie

Ingrédients pour 15 migliaccioli

500g de fromage frais de chèvre

3 œufs

15 cl d'eau

250g de farine



Préparation

1/ Dans un cul de poule mélangez : la farine, les œufs et l'eau et remuez jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène type pâte à crêpe un peu épaisse.

2/ Rajoutez dans la pâte le fromage frais émietté à la main.

3/ Faites chauffer une poêle et avec une feuille d'essuie-tout huilez légèrement la poêle.

4/ Une fois la poêle bien chaude, versez une grosse cuillère de pâte et faite la cuire 1 à 2 minutes de chaque côté.

5/ Dégustez encore chaud en apéritif ou avec une salade verte.

