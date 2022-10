A table : curry de potimaron avec #lapetitecuisinedemarie

C'est la saison de courges et Halloween pointe, déjà, le bout de son nez...





Ingrédients pour 4 personnes

500 ml de lait de coco

Une poignée de noix de cajou

1/2 citron vert

400 g de potimarron coupé en cube

1 petit bouquet de coriandre

2 cuillères à soupe de curry

1 cuillère à café rase de cannelle

1 gros oignon émincé

1 cuillère à soupe d'huile d'olive





Préparation

Dans une sauteuse, faites revenir l'oignon dans l'huile jusqu'à ce qu'il soit doré et tendre. Rajoutez les épices (cannelle, curry) et continuez la cuisson une à deux minutes

Rajoutez le potiron en cubes, salez, poivrez légèrement et laissez cuire jusqu'à ce que le potiron s'attendrisse bien.

Versez le lait de coco, le bouquet de coriandre ciselé puis poursuivez la cuisson en remuant régulièrement jusqu'à ce que le jus ait bien réduit et que le potiron soit cuit.

Le jus doit être bien crémeux. Si la consistance de la sauce est trop sèche ou qu'elle s'épaissit trop vite, n'hésitez pas à rajouter du lait de coco en milieu de cuisson.

Pendant ce temps, préparez le riz en le faisant bouillir dans une grande quantité d'eau salée.

Lorsque le potiron est cuit, arrêtez la cuisson, puis parsemez de noix de cajou et arrosez de citron vert.





Bon appétit avec #lapetitecusinedemarie