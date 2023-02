A table : crêpes goût vanille et rhum ambré avec #lapetitecuisinedemarie

La Chandeleur c'était il y a quelques jours mais pourquoi se priver en ce dimanche d'une nouvelle occasion de manger des crêpes moelleuses au bon goût de gousse de vanille et de rhum ambré, juste dorées et encore chaudes...- 4 oeufs- 250g de farine- 1/2 litre de lait- 2 cuillères à soupe de sucre- 2 sachets de sucre vanillé- quelques graines de vanille (facultatif)- 2 bouchons de rhum ambré (facultatif)-1 pincée de sel1/ Dans un saladier mélangez la farine, les sucres, les graines de vanille puis les oeufs.2/ Ajoutez petit à petit le lait en mélangeant sans arrêts pour éviter les grumeaux. (Si vous avez des doutes, passez un coup de mixeur plongeant pour supprimer les grumeaux)3/ Ajoutez le rhum, mélangez la pâte et laissez reposer 20 minutesAvec un papier essuie tout, beurrez votre poêle et versez une louche de pâte à crêpe.Vous les garnirez encore chaude de pâte à tartiner, miel, sucre ou confiture.Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie