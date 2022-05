A table : chaussons aux blettes et olives noires

200 g d’olives noires dénoyautées

100 g de brocciu

1 jaune d’œuf

1 oignon blanc

1 gousse d’ail

Huile d’olive

Sel, poivre, persil



Préparation

Avant d’acheter vos blettes, choisissez-les bien. Les feuilles doivent être épaisses, bien vertes et entières (non déchirées), de la même manière, les côtes ne doivent pas être cassées et rester dures. Pour la préparation, commencez par laver les feuilles et les côtes. Puis plongez-les dans une casserole d’eau bouillante avec un peu de sel pendant 10 minutes.

Que pouvez-vous faire en attendant ? Préchauffer le four à 190 °C, émincer l’oignon, écraser l’ail, ciseler le persil, émietter le brocciu et couper les olives en tranches.



Une fois les blettes cuites, égouttez-les et séchez-les bien dans un torchon ou du sopalin. Puis hachez les feuilles finement et réservez. Dans une poêle, versez un peu d’huile d’olive, et faites revenir les oignons et l’ail. Ajoutez-y les blettes, le persil, le sel et le poivre. Laissez cuire et remuez la préparation pendant environ 10/15 minutes. Il ne manquerait pas quelque chose ? Si, les olives coupées ! Ajoutez-les à la préparation en fin de cuisson et remuez de nouveau. Puis, retirez du feu.

Passons à la fabrication de nos chaussons ! Prenez votre pâte et coupez-la en rectangles. Dans chaque rectangle, déposez un peu de la préparation de blette et ajoutez-y quelques morceaux de brocciu émietté. Refermez les bords en les humidifiant et en les roulant un peu. Badigeonnez les chaussons de jaune d’œuf pour qu’ils dorent. Disposez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, et au four ! Comptez une vingtaine de minutes de cuisson.

Dégustez-les légèrement tièdes.

