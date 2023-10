A table : calamars à la bastiaise avec #lapetitecuisinedemarie

15 calamars nettoyés (1kilo)

1,5L de sauce tomate maison

1L de vin rouge4 gousses d'ailDe l'huile d'olive1 oignonSel et poivre1/ Coupez vos calamars nettoyés en morceaux.2/ Dans une casserole en fonte, versez une rasade d'huile, faites dégorger vos morceaux de calamars, évacuez l'eau pour qu'ils réduisent convenablement.3/ajoutez votre oignon émincé et l'ail aux calamars et faire les colorer.4/ Une fois que des sucs commencent à se former au fond de la casserole, rajouter votre vin rouge, remuez pour tout décoller et laissez l'alcool s'évaporer.5/ Rajoutez votre sauce tomate, laissez à découvert pour que la sauce épaississe, puis couvrez et laissez mijoter durant 2h.6/ Servir avec un riz blanc.