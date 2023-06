A table : aubergines alla parmigiana avec #lapetitecuisinedemarie

- 6 aubergines moyennes- 500 ml de sauce tomate-1 oignon-1 gousse d'ail- 60g de parmesan- de l'huile de friture- sel et poivre1/ dans un premier temps coupez les aubergines en tranches dans la longueur ( 0,5cm d'épaisseur) placez-les dans une passoire avec du sel pour qu'elles crachent l'eau.2/ dans une casserole, faites revenir l'oignon et la gousse d'ail hachés dans un peu d'huile. Une fois transparents versez la sauce tomate et faites réduire. Ensuite laissez la refroidir.3/ pendant ce temps, faites chauffer de l'huile dans une casserole et faites frire les tranches d'aubergines mais avant n'oubliez pas d'éponger l'eau des aubergines avec une feuille d'essuie-tout. Quand elles sont bien colorées sortez-les et réservez dans une assiette recouverte de papier absorbant. (Reproduire l'opération plusieurs fois.)4/ une fois la sauce tomate réalisée et les tranches d'aubergines frites il ne vous reste plus qu'à monter le gratin. Commencez par étaler une couche de sauce tomate, une couche d'aubergines, du parmesan, et recommencez : sauce tomate, aubergines, parmesan. Finissez par du parmesan et un peu de poivre.5/ laissez cuire à 150° pendant 30mn.6/ dégustez encore chaud avec une salade verte.

Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie