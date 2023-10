A table : Sunday pancakes avec La petite cuisine de Marie

1 oeuf

1 yaourt nature de 100 ou 150g

1 cuillère à soupe de sirop d'agave (ou à défaut, de sucre)

100g de farine

1 demi sachet de levure.

Pour 6 pancakes il vous faut :Ingrédients :Recette :1/ dans un saladier mélangez : le yaourt, l'oeuf et le sirop d'agave.2/ ajoutez, la farine et la levure et remuez jusqu'à obtenir une pâte à crêpe assez épaisse3/ faite chauffer une poêle et avec un sopalin graissez légèrement la poêle (pour moi au beurre, mais ça peut être avec de l'huile)4/ une fois la poêle bien chaude, versez 2 cuillères à soupe de pâte et étalez, laissez cuire et retournez.5/ réitérer jusqu'à la fin et servez encore chaud avec les toppings de votre choix.Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie