A table : Panette à u brocciu

Ingrédients pour 4 panette

700g de farine

325g de sucre

125g de beurre

500g de brocciu

4 œufs

Levure chimique

Citron

Sel

Et 2 œufs pour badigeonner !



Préparation

Four à 180 degrés .

Dans un saladier, écrasez le brocciu à la fourchette puis ajoutez-y le sucre, le zeste d'un citron râpé et les œufs entiers. Mélangez.



Dans un autre saladier, mélangez la farine avec 2 sachets de levure chimique ainsi qu'une pincée de sel.



Incorporez la préparation contenue dans le premier saladier au deuxième.

Ajoutez enfin le beurre ramolli.



Pétrissez jusqu'à avoir une boule de pâte souple.

Divisez la boule en 4 parts égales puis façonnez les panette directement sur du papier sulfurisé posé sur une plaque de cuisson.



Badigeonnez les panette avec 2 jaunes d'œufs battus et mettez au four pour environ 25 minutes de cuisson.



Piquez les panette au couteau pour vérifier la cuisson et lorsqu'il ressort sec, les panette sont cuites.



À déguster et apprécier sans modération !