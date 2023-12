A table : Filets mignons et purée avec #lapetitecuisinedemarie

1 sachet de purée @mousline_ officiel1 filet mignon4 oignonsDe l'huileDu miel1 verre de vin blancDes herbes de ProvenceDu selDu poivreDans une marmite, mettez de l'huile à chauffer. Une fois chaude faite dorer votre filet mignon sur toutes les faces puis réservez dans une assiette.Dans cette même casserole, déposez l'ensemble de vos oignons émincés et faite les revenir. Durant la cuisson ajoutez un peu de miel, d'herbes de Provence, de sel et de poivre.Une fois dorés, rajoutez la viande au milieu des oignons.Couvrez d'eau et ajoutez un verre de vinLaissez cuire à couvert pendant 15/20 minutes.Ensuite découvrez pour que la sauce épaississe.Préparez la purée avec les indications du paquet et rajoutez à la fin un peu de beurre pour une texture ultra crémeuse.Dégustez encore chaud.Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie