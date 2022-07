"A notte di a memoria" di Bastia : ce samedi la 35e édition

"L'idée est partie d'un diaporama, diffusé dans le cadre de cette célébration, de gravures, de photos et de reproduction rassemblées par le père André-Marie, fondateur de la Franciscorsa (contraction des mots franciscains et Corse) parmi lesquelles U Cambiu - la relève des Gouverneurs - occupait une belle place" explique Jean- Baptiste Raffalli, président du comité des fêtes et de l'Animation du Patrimoine de Bastia.

"A l'époque - c'était en 1987 - je me posais la question de savoir comment replonger Bastia dans son passé. J'ai parlé de ce diaporama à Janine Serafini, qui était conservatrice du musée, sa réponse a déterminé mon choix : " c'est ça qu'il faut faire". Et nous l'avons fait".

Avec un certain brio mais aussi la passion et la controverse que suscita cette référence au passé de la ville.





" Le plus dur a été ensuite l'organisation de la deuxième édition" se souvient Jean-Baptiste Raffalli qui s'est attelé ensuite avec les bénévoles et les petites mains de l'association qu'il préside à constituer un fonds de costumes important. " Elles ont fait cela à partir de tableaux, de photos et de gravures" souligne t-il non sans donner, au passage un coup de chapeau à Carly Viale "qui a réussi à restaurer le plus vieux "pointu" du Vieux Port de Bastia, l'Elisabeth, un bateau plus que centenaire, qui assure le transport du Gouverneur"





Aujourd'hui a Notte di a Memoria qui est devenu un grand classique de l'été bastiais est une "mécanique bien huilée" qui rassemble 130 à 150 figurants - bastiais et italiens de Pontremoli et Ventimiglia - au succès duquel concourent la ville de Bastia et ses services techniques, la Collectivité de Corse, l'Agence du tourisme de la Corse et Philippe Peretti qui a pris le relais de Jean-Baptiste Raffalli au sein de la municipalité pour soutenir comme il convenait le patrimoine de la ville.