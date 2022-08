A mezzu mare : à Ajaccio, un concert de piano sur un bateau en clôture du Festival Opus Corsica

La rédaction le Jeudi 11 Août 2022 à 16:15

Pour le concert de clôture du Festival International Opus Corsica, Xavier Torre président Opus Corsica, en partenariat avec le Villa d'Ajaccio t le Port Charles Ornano, installe la scène sur un voilier au quai d’honneur pour un concert d'exception, ouvert à tous et gratuit. Au programme la rencontre du piano classique de Laura Sibella et de la batterie moderne d’André Paoli. Un Chjam‘è rispondi entre deux artistes qui vous permettra de découvrir autrement la musique classique et les compositeurs.



Rendez-vous donc ce jeudi 11 aout sur le port Charles Ornano