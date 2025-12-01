A màghjina - Sorba sopra a bianca immensità
Au col de Sorba, en Corse-du-Sud, la route faisait face à une mer de nuages engloutissant toute la vallée. Depuis le bord du bitume, les automobilistes ont découvert ce paysage suspendu où la lumière du matin traversait la brume comme une promesse. Au-dessus de cette étendue blanche, le soleil imposait sa présence, éclatant et immobile.
