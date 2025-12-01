CorseNetInfos
A màghjina - Sorba sopra a bianca immensità


le Vendredi 12 Décembre 2025 à 07:45

Au col de Sorba, en Corse-du-Sud, la route faisait face à une mer de nuages engloutissant toute la vallée. Depuis le bord du bitume, les automobilistes ont découvert ce paysage suspendu où la lumière du matin traversait la brume comme une promesse. Au-dessus de cette étendue blanche, le soleil imposait sa présence, éclatant et immobile.
Si, comme Jean-Dominique Cardi, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







