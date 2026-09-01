A màghjina - Quandu Bastia si sveglia à l’alba
Les premières lueurs du jour gagnent Bastia et son Vieux-Port. À l’entrée du port, les silhouettes des phares se détachent dans un ciel doré, tandis que la mer encore calme capte les reflets du soleil levant. Sur les quais, la ville sort doucement de la nuit et commence une nouvelle journée.
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