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A màghjina - Quandu Bastia si sveglia à l’alba


le Jeudi 17 Septembre 2026 à 07:25

Les premières lueurs du jour gagnent Bastia et son Vieux-Port. À l’entrée du port, les silhouettes des phares se détachent dans un ciel doré, tandis que la mer encore calme capte les reflets du soleil levant. Sur les quais, la ville sort doucement de la nuit et commence une nouvelle journée.
Si, comme Annick Medori, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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