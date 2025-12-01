CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Hudo W2JC 10/12/2025 Stade Armand-Cesari de Furiani : la rénovation achevée après 18 mois de chantier 04/12/2025 Vos avis de décès sur CNI, c'est gratuit 03/12/2025 Spassighjata - À Bastia, 1 200 coureurs attendus pour une 10e édition anniversaire 03/12/2025

A màghjina - L’alba turchina nant’à u Vechju Portu di Bastia


le Jeudi 4 Décembre 2025 à 07:15

L'heure bleue est une période courte entre le jour et la nuit, juste après le coucher du soleil ou avant le lever du soleil (comme ici sur le vieux-port Bastia) où le ciel prend une teinte bleue intense, offrant des conditions idéales pour des photographies exceptionnelles.
Si, comme Hervé Tusoli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beaut







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos