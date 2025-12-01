A màghjina - L’alba turchina nant’à u Vechju Portu di Bastia
L'heure bleue est une période courte entre le jour et la nuit, juste après le coucher du soleil ou avant le lever du soleil (comme ici sur le vieux-port Bastia) où le ciel prend une teinte bleue intense, offrant des conditions idéales pour des photographies exceptionnelles.
