CorseNetInfos
A màghjina - Aiacciu sott’à u mare di nivuli


le Dimanche 1 Mars 2026 à 07:20

Au-dessus des montagnes encore silencieuses, la Corse émerge comme une île suspendue entre ciel et terre. Sous le regard du marcheur, les vallées ont disparu, englouties par une mer immobile de nuages qui efface les routes, les villages et le bruit du monde.
Seules les crêtes résistent, telles des îles de pierre flottant sur un océan blanc. Au loin, le golfe d’Ajaccio se devine, frontière fragile entre la lumière et le coton des brumes matinales. Le soleil, encore bas, étire les ombres et révèle la puissance tranquille du relief insulaire. Ici, tout semble arrêté : le vent, le temps, la mémoire. La montagne domine un paysage irréel où la mer n’est plus d’eau mais de nuages, offrant ce spectacle rare que les anciens appellent simplement un mare di nivuli, lorsque la Corse paraît naviguer au-dessus du monde.
Si, comme Yann Guedon, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







