A màghjina - A Corsica vista da u celu
La rédaction le Lundi 19 Octobre 2026 à 07:05
À travers le hublot, les reliefs de la Corse se dévoilent entre mer et nuages. À cette hauteur, ses côtes et ses montagnes se dessinent sous un tout autre regard.
Si, comme Jeromine Pantanacce, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.
(Photo : Jeromine Pantanacce)