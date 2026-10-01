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A màghjina - A Corsica vista da u celu


La rédaction le Lundi 19 Octobre 2026 à 07:05

À travers le hublot, les reliefs de la Corse se dévoilent entre mer et nuages. À cette hauteur, ses côtes et ses montagnes se dessinent sous un tout autre regard.
Si, comme Jeromine Pantanacce, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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