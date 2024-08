À l’origine de deux décès en Italie, l’araignée violoniste, présente en Corse, est-elle à craindre ?

Elle possède de longue et fines pattes, six yeux et un corps dont la partie antérieure - à laquelle elle doit son surnom - arbore une forme de violon. La Loxosceles rufescens, dite araignée violoniste, fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines. Elle serait en effet notamment à l’origine de deux décès en Italie depuis le début de l’été : celui d’un carabinier de 52 ans mi-juillet en Sicile, et celui d’un jeune homme de 23 ans qui a succombé à un choc septique et une défaillance générale de ses organes vitaux le 17 août dernier, après avoir été mordu un mois plus tôt par une araignée violoniste alors qu’il jardinait, selon l’agence de presse Ansa.



Cette espèce présente dans tout le bassin méditerranéen et notamment en Corse, n’est pourtant pas connue pour sa dangerosité. « C’est une araignée assez banale », indique Alain Canard, référent régional en arachnologie pour le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Corse (CSRPN), et professeur émérite à l’Université de Rennes. Relativement petite (elle atteint une taille maximale 4 à 5 cm) et de couleur sable, elle n’est d’ailleurs, selon le spécialiste, « pas du tout impressionnante » et sait se faire très discrète. « C’est une espèce très solitaire, qu’on trouve dans les coins reculés des maisons, comme derrière les toilettes ou dans un coin de la salle de bains, ou encore dans les zones rocheuses », ajoute-t-il. Aussi bien présente sur le littoral que dans l’intérieur, elle se nourrit d’insectes, principalement la nuit, et attaque rarement. « Elle peut mordre comme beaucoup d’araignées, mais c’est tout à fait anecdotique », insiste Alain Canard.



Pour ce scientifique, les méfaits que l’on attribue à l’araignée violoniste sont donc souvent « loufoques » et tiennent surtout à sa fréquente assimilation avec ses cousines américaines, et notamment la Loxosceles reclusa, la recluse brune. « Ce n’est pas du tout la même espèce », souligne-t-il, « La recluse brune cause beaucoup d’accidents car lorsqu’elle mord, elle provoque des nécroses des tissus qui peuvent poser problème ». La morsure des araignées violonistes cause pour sa part la plupart du temps des rougeurs voire des démangeaisons locales, mais peut dans de très rares cas provoquer des lésions nécrotiques. Les décès à la suite d’une morsure sont encore plus exceptionnels et résultent de l’infection des nécroses.



« Le venin de l’araignée violoniste n’est pas neurotoxique comme pourrait l’être le venin de certaines araignées », explique Alain Canard en relevant que de manière générale, peu d’accidents graves avec des araignées sont recensés en Corse. « L’espèce la plus dangereuse sur l’île est la Malmignatte, qui n’est pas rare sur la côte orientale, mais elle vit dans des endroits où l’homme va peu, et elle ne va pas avoir tendance à mordre. Le venin de cette veuve noire méditerranéenne peut cause d’importants problèmes mais n’est pas mortel dans la plupart des cas », ajoute-t-il en précisant : « Le venin sert de toute façon avant tout à manger pour les araignées. Il leur permet de paralyser leur proie et la prédigérer à l’extérieur du corps ». Malmignatte ou araignée violoniste, peu de chances donc qu’elles s’attaquent à l’homme en cas de rencontre fortuite. À condition bien sûr de ne pas tenter le diable. « Il ne faut jamais prendre une araignée dans les mains sans savoir comment faire. Si elle a l’impression qu’on va l’empêcher de partir, elle va essayer de mordre », concède Alain Canard.