À l’aube de la rentrée, la scolarisation des enfants en situation de handicap toujours compliquée en Corse

Un manque de moyens criant



Selon la directrice de l’association, les enseignants mis à disposition par l’Éducation Nationale manquent en effet cruellement. Tout comme les temps de scolarisation en milieu ordinaire. « Beaucoup de parents d’enfants en situation de handicap souhaiteraient – et cela serait vraiment profitable aux enfants – qu’ils puissent avoir quelques heures d’immersion en l’école ordinaire et être suivis en unité d’enseignement à l’IME. Or, dès lors qu’un enfant dépend d’un IME, il n’a plus droit à une AESH. Autrement dit, il incombe normalement aux professionnels des IME d’accompagner les enfants en classe ordinaire. Or, le capacitaire de professionnels en IME ne permet pas du tout de dégager des professionnels pour accompagner individuellement chaque enfant à l’école », déplore-t-elle.



Pis, faute de places suffisantes, Patricia Beck concède également ne pas pouvoir offrir de solution adaptée à chaque enfant qui en aurait besoin au sein de son établissement. En Haute-Corse, 16 d’entre eux sont encore actuellement sur les listes d’attente de l’association. « Pour qu’ils ne soient pas sans aucune solution, aujourd’hui on essaye de répartir les places entre plusieurs enfants, ce qui nous mène à accueillir des enfants à temps partiel voire très partiel, mais c’est vraiment insuffisant pour eux », se navre-t-elle.



Pour cette rentrée, l’IME Centre Flori a en outre dû se résoudre à réduire le temps d’accueil des enfants les mercredis et vendredis. « On infligeait aux enfants qui sont à temps plein un rythme indécent, car certains étaient présents sur le site quasiment 36H par semaine. Donc nous avons été obligés de réorganiser quelque peu les choses », explique la directrice de l’Adapei l’Éveil. Une situation qui ajoute un peu plus aux difficultés du quotidien des parents de ces enfants. Si elle dit bien comprendre les raisons qui ont poussé la direction à prendre cette décision, Laurie Defrada, maman de Luke, 7 ans, porteur du syndrome Skraban-Deardorff - un syndrome génétique rare qui ne concerne que 200 familles dans le monde – se trouve ainsi contrainte pour l’organisation de sa semaine de travail. « Ce n’est pas possible de mettre mon fils en centre aéré comme n’importe quel enfant. C’est un enfant non verbal qui a des besoins

Nous allons devoir trouver un mode de garde, mais avec ses besoins cela est difficile », indique-t-elle en affirmant toutefois être en parallèle très « satisfaite de l’accueil à l’IME et de la prise en charge proposée au sein de l’établissement ». Même si elle souhaiterait elle-aussi que le temps scolaire dévolu à son fils puisse augmenter « tout en correspondant à sa concentration et ses capacités d’apprentissage ».