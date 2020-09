"A l'altru mondu" des frères Vincenti pour rendre hommage aux victimes de Beyrouth

Le plus bel hommage au travail des deux artistes libanais, à Pascale Ojeil et Charles Eid, a été rendu par la filles de Dominique Vincenti .

"Bonjour Pascale Quel cadeau sublime vous nous faites aujourd'hui....

Je suis la fille de Dominique, et la fille de François se joint à moi, pour simplement vous dire merci....

Les mots nous manquent pour pouvoir vous dire à quel point nous sommes touchées ; touchées au plus profond de notre âme, car c'est la plus belle version que nous avons pu entendre de cette chanson ; votre douceur, votre sincérité et celles de ceux qui vous accompagnent touchent au sublime, à l'indicible...

La puissance de cet hommage à votre peuple meurtri a donné à cette chanson toute sa dimension universelle ; peut-être qu'un jour la vie nous permettra de vous rencontrer, nous l'espérons.....e

Encore merci pour cet immense cadeau qui restera à jamais gravé dans nos mémoires, et c'est avec un profond respect que nous nous joignons à la souffrance du Liban dans ces moments si terribles......

Avec toute notre amitié et notre reconnaissance".