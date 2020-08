A fiera di u panu di Lumiu : la bonne fournée

Pour cette édition 2020 di a fiera di u panu di Lumiu, mesures sanitaires obligent, pas d'inauguration officielle, des règles sanitaires et mesures de distanciation respectées, traditionnelle procession dédiée à la Vierge Marie annulée. La messe était quant à elle maintenue mais avec la présence d'une dizaine seulement de confrères.

Etiienne Suzzoni, maire de Lumiu présent sur le site très tôt le matin a veillé à ce que toutes ces mesures soient respectées alors que la présidente du Cumitatu di a fiera di u pane, Camille Pariggi, donnait les dernières consignes aux bénévoles tout en s'assurant que les emplacements réservés aux masques et bouteilles de gel hydroalcoolique soient eux aussi opérationnels.





A l'ombre de la terrasse du café di a mossa, les premiers visiteurs attendaient l'ouverture officielle de cette fiera qui est la seule cette saison a avoir été maintenue avant de recevoir l'aval des autorités préfectorales.

" Nous avons limité le nombre d'emplacements de stands à 17 et nous allons tout mettre en œuvre afin d'éviter tout rassemblement et faire en sorte qu'il n'y ai pas plus de 300 personnes qui circulent en même temps. Pour ce qui est des visites guidées, conférences à la confrérie, et autres ateliers, là aussi toutes les mesures ont été prises pour éviter tout débordement. Carole qui officie en sa qualité de guide y veillera tout particulièrement" ajoute Camille Pariggi.







La bonne odeur du pain chaud qui envahit places et ruelles du village incite à la découverte, à la dégustation et au bonheur.

Sur la place du village, petit retour sur le passé avec cet attelage rempli de blé et ces machines que nos anciens utilisaient pour faire le pain.

" Aujourd'hui nous proposons la découverte quatre fours: ceux de la Municipalité, de la famille Casta et de la famille Manicacci ainsi que celui de la famille Suzzoni qui sont en activité permanente.

Il faut savoir, que dans le temps, la commune a compté jusqu'à 27 fours privés et que dans chaque quartier chacun y venait cuire son pain.

Ensuite il y a eu la boulangerie Manicacci dont vous pouvez visiter le four , qui a fonctionné de 1937 à 1952.

L'idée avec Etienne Suzzoni, le maire, et toute son équipe est venue en se remémorant ces souvenirs, en organisant chaque année A Tribbiera sur aire de battage du Clos Colombu et ce blé que l'on donnait à moudre au syndicat du blé Alalia à Aleria" précise Maxime Vuillamier, conseiller municipal délégué à la culture et au patrimoine.

Alors que la messe se Sainte Marie va débuter, il ne nous reste plus qu'à retourner vers le four communal où Paul va sortir une nouvelle fournée, devant plusieurs visiteurs admiratifs.