A Table : salade de chèvre chaud avec... la Petite Cuisine de Marie

Salade verte, tomates cerises, cerneaux de noix, allumettes de jambon et toast de chèvre.Placez l’ensemble des ingrédients dans l’assiette. Pour les toasts : placez au four des tranches de pain avec dessus une tranche de chèvre, huile d’olive, miel et herbes de Provence. Au four à 200° pour 15mn. Dégustez encore chaud.Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie