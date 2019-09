A Table : beignets de fleurs de courgette

Nombre de couverts : 4 personnesTemps de préparation : 10 minutesTemps de cuisson : 5 minutesTemps total : 15 minutes



Le mot du cuisinier

Dorés, moelleux, légers, rapides à faire et si fins en bouche... A cuisiner d'urgence !





Ingrédients

12 fleurs de courgettes

250g de farine

1 œuf

10 cl d’huile d’olive

25 cl d’eau

2 gousses d’ail

1 CS de persil

Huile pour friture





Instructions

- Pelez, dégermez et pressez vos gousses d’ail.

- Dans un saladier, mélangez l’oeuf, la farine, l’ail, le persil préalablement haché et l’huile d’olive. Ajoutez l’eau petit à petit et mélangez jusqu’à obtenir la consistance d’une pâte un petit peu plus épaisse qu’une pâte à crêpes. Vous n’êtes pas obligé de mettre toute l’eau, tant que la pâte ait la consistance souhaitée.

- Faites ensuite chauffer votre huile de friture à 170/180 ° dans une sauteuse.

- Coupez les fleurs de courgettes à la base en prenant bien soin de retirer le pistil qui se trouve au milieu de la fleur (certaines personnes sont allergiques au pollen, parfois sans le savoir, alors mieux vaut ne pas tenter le diable !).

- Trempez-les ensuite dans la pâte en les enrobant complètement et plongez-les aussitôt dans l’huile chaude pendant 2 à 3 minutes. Retournez-les sur l’autre face lorsqu’ils commencent à dorer.

- Sortez-les et égouttez-les sur du papier absorbant.

- Dégustez-les aussitôt accompagnés d’une salade verte et/ou d’une bonne sauce tomate.