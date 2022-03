A Settimana Turchina in Biguglia : « Le bal des pompiers » de Laurent Savard, au Spaziu culturale Carlu Rocchi

En France 8 000 enfants autistes naissent chaque année, cela représente un enfant sur cent. Pourtant, aujourd’hui encore beaucoup de ces enfants sont victimes d’exclusion sociale et scolaire. « Le bal des pompiers » créé en 2010 par Laurent Savard sensibilise le public à l’autisme et la différence. Cette différence c’est celle de Gabin, le fils de Laurent Savard mais c’est aussi et surtout celle de tous ceux qui croisent son chemin. Gabin né le 13 juillet 2002, fameux jour du bal des pompiers, est diagnostiqué autiste et hyperactif quelques années après sa naissance.





Les complications qui suivent la naissance de son fils amène Laurent Savard, déjà humoriste depuis une dizaine d’années, à arrêter son métier. C’est lorsque la directrice d’école de son fils lui dit un jour « Mr. Savard je vais être franche avec vous, quand j’ai commencé ce métier ce n’était certainement pas pour m’occuper d’enfants handicapés » que l’humoriste a réalisé qu’il pouvait finalement utiliser son métier non pas pour rire de son fils mais pour rire de ceux qui rient de lui. Sans le savoir cette dame venait de créer le premier personnage de la pièce « La directrice d’école ».





« Mon objectif à travers ce spectacle est que lorsque le public sort de la salle il ne soit pas pareil qu’avant » explique Laurent Savard. Cette pièce est un message universel pour sensibiliser tous les milieux à la différence et au rejet qu'elle peut engendrer. Ce spectacle est là pour amener le public à se poser des questions et prendre du recul par rapport à ce genre de situation, qu’il soit concerné ou non, le but est que cela puisse le toucher et résonner dans son esprit.





Ce spectacle, produit pour la première fois en 2010 sur la scène du Splendid à Paris, tourne depuis une dizaine d’année maintenant. S’il touche le public depuis si longtemps c’est en partie parce qu’il évolue avec son temps en même temps que Gabin grandit et vit de nouvelles expériences. Laurent Savard explique que depuis des années des familles concernées par l’autisme viennent le voir en lui expliquant qu’ils ont vécu certaines des situations représentées dans ses sketchs. Cette pièce mêlant rire et émotion perdure à travers les années car elle représente avant tout des situations d’actualité que se soit aujourd’hui ou dix ans auparavant.



Plus qu’un spectacle de sensibilisation cette pièce est avant tout l’héritage d’un père pour son fils, une trace de ce qu’ils ont traversé ensemble. « C’est comme un film, une comédie émouvante après laquelle on se dit « Woah, il en vit des choses ce Gabin et pourtant il reste fort... », parce qu’il a beau être sévèrement autiste Gabin, il est aussi sévèrement Champion » finit par dire fièrement Laurent Savard.