A Sartène, Una Voglia révolutionne la cuisine à emporter

Les exigences des consommateurs dans l’ère post-confinement n’ont jamais été aussi importantes. Fraîcheur et saisonnalité des produits, immédiateté et digitalisation de la relation client, livraison rapide à domicile, font partie des enjeux auxquels Pierre-Paul d’Ortoli s’est efforcé de répondre en créant la cuisine Una Voglia. À la différence d’un restaurant traditionnel, Una Voglia ne dispose pas de salle pour accueillir ses clients ni d’enseigne pour faire connaître son offre. Il fallait donc déployer des stratégies marketing, communication et logistique efficaces. Pour cela, Pierre-Paul s’est appuyé sur l’expertise de l’agence de communication Influenci à Propriano afin de créer une expérience 100% digitale : de la prise de commande avec choix du créneau de livraison à la notification de son départ en livraison, en passant par l’impression du ticket en cuisine ou le paiement sécurisé par carte bancaire, rien n’a été laissé au hasard par l’agence qui a également aidé à trouver le nom et l’identité visuelle et gère la communication sur les réseaux sociaux de la marque.Ainsi, le client peut sélectionner son menu en ligne, choisir la cuisson et l’accompagnement de son plat évidemment, sélectionner l’heure à laquelle il veut être livré – avec une gestion des créneaux permettant d’éviter un engorgement en cuisine. Une fois la commande validée sur le site web, elle est annoncée automatiquement en cuisine grâce à l’impression par une imprimante connectée du ticket intégrant le jour et l’heure de livraison et les instructions du client. Le client est également informé en temps réel dès que sa commande change de statut grâce à des notifications par mail et SMS : acceptée, en cours de livraison…Informations complémentaires :Adresse du site web :À Propos de Pierre-Paul et Aurélie d'Ortoli :À la sortie du lycée, Pierre Paul d’Ortoli quitte Sartène et sa Corse natale pour parcourir l’Europe durant 6 ans et découvrir des cultures, des terroirs et la gastronomie locale. Ces expériences lui ont permis d’intégrer la prestigieuse École hôtelière de Lausanne en Suisse.Une fois diplômé de cette école, considérée comme l’une des meilleures écoles hôtelières du monde, il décide de rentrer au pays. Il reprend alors l'exploitation agricole familiale pour y perpétuer la tradition.Sur ses terres de Tizzano, commune de Sartène, il élève des veaux Bio. Il cultive également des fruits et légumes qu’il intègre à sa cuisine.Cette passion pour la terre, les bons produits et la cuisine, Pierre-Paul et sa femme Aurélie, qui a fait ses armes dans un prestigieux établissement parisien, ont souhaité la partager. C’est ainsi qu’est née Una Voglia.Una voglia, c’est l’envie de partager des saveurs traditionnelles, le plaisir de se retrouver lors d’un événement convivial, de partager des mets de qualité, fait maison avec des produits frais et de saison.