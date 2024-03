A Pietrosella, un premier carnaval très réussi

L’événement a été suivi en masse et Emmanuelle ne s’attendait pas à un tel succès “nous avons été très surpris par l'ampleur que ce carnaval a pris aujourd’hui. Au plus fort de l’après-midi, après la parade avec les mascottes, on estime avoir eu autour de 800 personnes, enfants et adultes confondus. C’est incroyable et celà nous donne encore plus envie de monter d'autres projets” s’exclame la présidente. C’est un événement festif qui n'existait pas dans la commune, et que l'association espère pérenniser. “Je crois que c’est bien parti”! se réjouit Emmanuelle. “Nous avons la chance de pouvoir compter sur la générosité et l’implication de beaucoup de parents qui ont préparé des gâteaux, des gaufres et autres crêpes, nous avons énormément de bénévoles qui nous suivent et c’est vraiment encourageant pour l'association”.



"Une initiative géniale"

Il est vrai que se faire servir un jus de fruit par le Marsupilami en personne, une barbe à papa par une authentique princesse ou du pop-corn par une licorne, après un passage au stand de maquillage, on ne voit pas ça tous les jours à Pietrosella !

Comme tous les parents présents en ce dimanche après-midi, Dorothée, maman de Lou alias Blanche-neige est ravie de cet évènement : “C’est une initiative géniale ! Moi gamine, j’avais l'habitude de le faire à l’école et c’est ancré dans ma mémoire. Mais se retrouver comme ça un dimanche en plein air, au soleil, dans un espace aussi beau et adapté qu’ici à la pinède, c’est magique ! On se connaît tous, c’est comme une grande famille en fait, c’est vraiment un moment chouette. A refaire absolument”! “Les petits et les grands ont vraiment joué le jeu, beaucoup de parents sont déguisés aussi, il y a une super ambiance et c‘est notre récompense” avoue Emmanuelle.



Deborah Di Carlo, directrice de l’école, déguisée en papillon pour l’occasion, est ravie de cette initiative “les délégués des parents d'élèves ont vraiment bien travaillé et réussi à réunir autant de monde de manière si conviviale, on est tous heureux d’être là, parents, enfants, enseignants.L’association est très motivée et nous aide dans pas mal de choses. C’est très chouette !”

Tous les bénéfices des ventes de boissons et gourmandises de cette journée (environ 1500 euros) seront reversés à la coopérative scolaire de l’école de Pietrosella.



Dans les projets à venir de l'association, une course d’orientation, des soirées à thème pour l’hiver et encore plein d’autres idées pour animer la commune tout au long de l’année. “Nous allons également nous impliquer dans la kermesse de l’école qui est déjà très bien organisée par les enseignants, mais nous allons les soulager au niveau organisation et nous engager à fond dans cet événement aussi.”



L'associu A scola di Pitrusedda est désormais promise à un bel avenir.