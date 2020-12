"A Petra di i Talavesi" : la chasse au trésor se poursuit pour Pirru è Ricuccata !

Pirru è Ricuccata, c’est l’histoire d’un ours et d’une souris qui se déroule en Corse et que le sort a fait se rencontrer, dans le tome 1*, lors d’une aventure pleine de rebondissements sur les sentiers du patrimoine insulaire.

A la suite du vol de la Corne Sacrée par le Charançon, nos deux amis se sont lancés à la recherche de l’objet fantastique afin de le restituer aux Corses. Pour cela, ils vont de lieu en lieu, de rencontre en rencontre. « Le but est faire découvrir aux enfants à la fois notre patrimoine et notre langue » explique l’auteur, Paul Turchi-Duriani.





Apres le tome 1 (2018), U cornu sacru qui se déroulait en région bastiaise, le tome 2 (2019), L'Oru di a Balagna dont l’action se situait en Balagne, voici le tome 3 (sur 6) en région ajaccienne : A Petra di i Talavesi. Un livre toujours très joliment illustré par Fabien Mariani, doublé d’un CD audio musical (musique signée Bernard Ferrari), sur lequel prennent part Doria Ousset (Ricuccata), Paul Turchi-Duriani (Pirru), Anna Rocchi (la narratrice), Anghjulu Mari (U pinzachju), Ceccè Buteau (l’apa), Lea Antona (a farfalla), Frédéric Antonpietri (u magu), Ghjuvan Micheli Weber (u cursinu), Frédéric Poggi et Xavier Tavera (e cuppulate) …





CNI a retrouvé l’auteur et les principaux acteurs de ce tome 3 dans les studios de Minenfootu à Bastia, lors d’une séance de dédicaces.

* Realità Editions