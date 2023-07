A Notte di a Memoria : Une plongée dans l'histoire de Bastia depuis 35 ans

Pour la première fois, A notte di a memoria se fera en présence d’une sono, afin d’immerger les spectateurs dans l’ambiance de l’époque. Il y aura une première explication historique en langue Corse, et une deuxième en français présentée par Stéphane Spiga de la fédération Associations Groupements Études Corses (FAGEC) et Pierre Louis Alessandri (ancien journaliste à RCFM). L’histoire a été résumée à l’aide de Jean-Pierre Girolami (journaliste à Corse Matin).

Un texte désormais au complet, grâce aux nouveaux moyens, et qui ravit le créateur de l’événement, Jean-Baptiste Raffalli. “Aujourd’hui, avec les nouvelles technologies, nous avons pu, avec l'historien Carlo Bitossi, numériser le livre entier qui se trouve aux archives de Gênes. Donc nous avons la chance d’avoir le texte entièrement reconstitué”.

Un spectacle sous fond de musique Péplum, mais qui aura aussi le droit à la mélodie, officielle de l’époque. “Lorsque nous parlons du baptême de Domenico-Maria Spinola, il y aura les mêmes sonorités. Les gens sur place pourront entendre une musique fidèle à l’événement de l’époque”, explique-t-il. Les fameux costumes seront également au rendez-vous. Initialement loués pendant des années, le créateur d'A Notte di a Memoria a finalement décidé de les acheter. Cependant, certains costumes n'étaient pas assez fidèles à l'histoire, mais heureusement, les bénévoles du spectacle sont intervenus. "En observant simplement des tableaux d'époque, certaines personnes ont réussi à coudre ou réparer les costumes, les rendant ainsi plus précis que jamais. Le travail accompli est remarquable et je tiens à les remercier pour cela", a déclaré Jean-Baptiste Raffalli.

Au-delà de Bastia et de la Corse, l'événement semble encore peu connu. C'est quelque chose que son créateur espère changer. "Nous avons remarqué que nous avons créé un événement touristique. Bien sûr, les Bastiais seront présents, mais étant donné que nous sommes en été, nous accueillerons également des touristes. Cela profite à tout le monde, et avec l'aide des réseaux sociaux, nous espérons nous faire connaître au-delà de l'île."

Depuis la fin des années 80, A Notte di a Memoria n'a cessé d'émerveiller ses spectateurs. Une formule que Jean-Baptiste Raffalli compte préserver. "Nous souhaitons apporter le moins de changements possible. Cela fonctionne depuis maintenant 35 ans. Souvent, lorsque des modifications sont apportées, c'est qu'il y a un problème."