À Lisula les manifestants ont rencontré les élus : "vous, les jeunes, vous nous avez rendu notre dignité"

À l'issue de cette manifestation, les élus et les représentants des lycéens se sont réunis dans les locaux de la communauté de communes de Lisula. Dans un premier temps, où étaient présents les maires de Lisula, conseillère exécutive, représentée par son directeur de cabinet, de Santa-Reparata-di-Balagna, Belgudè, Montegrossu, Lumiu, Palasca, U Spuncatu, l'opposition de Calvi, élus territoriaux et la suppléante du sénateur de Corse, tous ont tour à tour félicité les jeunes pour leur implication, leur engagement, leur organisation, mais avant tout, leur maturité. Et de leur rappeler également de ne surtout pas mettre en danger leurs vie et de prendre conscience des conséquences que peuvent avoir certains de leurs actes.



"Par votre lutte, on a fait un pas en avant. Ce pas-là, nous ne l'avons pas fait en 7 ans. Et je ne suis pas sûr que nous ferons mieux de notre côté, car l'État nous méprise, nos droits fondamentaux ne sont pas respectés". Une lutte qui doit, malgré cette avancée, continuer selon Lionel Mortini.



" Cette réunion nous a permis de faire un bilan, sur tout ce qui s'est passé, de mettre les choses au clair. Les statuts de DPS ont été retirés. C'est un petit pas, mais un premier pas. En continuant comme ça, on peut faire de grandes choses" a souligné Andria Lomellini, porte-parole des lycéens avant de préciser qu'il fallait rester vigilant quant aux plus jeunes et éviter les dérives. "Éviter les mauvaises actions, pour éviter qu'ils ne soient blesser, voire pire. Il ne faut rien lâcher, mais il faut rester prudents".Il est revenu sur l'accompagnement que les élus leur ont promis. " Nous sommes ravis. On se dit que nous ne sommes pas seuls. Nous, nous sommes là pour militer et manifester, mais on a besoin de cette démarche et de ce soutien".







Tisser des liens entre jeunes et élus dans chaque territoire.



" C'est une jeunesse très mature, très consciente des événements, et qui a envie d'aller dans la voie de l'apaisement et qui regrette certains événements. La violence, il est vrai, a permis d'avancer sur certaines choses, mais aujourd'hui, si nous sommes arrivés à 70%, c'est grâce à l'apaisement. Nous l'avons vu dimanche dernier. 1 corse sur 28 présent à Corte, ça peut faire réfléchir l'État. Aujourd’hui, le retrait des statuts de DPS peut jouer sur l'apaisement. Maintenant, on espère voir le rapprochement de Pierre Alessandri et Alain Ferrandi. Quant à Yvan Colonna, nous espérons tous que sa santé s'améliore et qu'il revienne de cette terrible épreuve" a conclu Jean-Marc Borri, maire de Montegrossu. Tous se reverront rapidement pour organiser la suite des événements pacifiques, en Balagne.

Dimanche, les différents syndicats étudiants appellent une nouvelle fois à manifester à Bastia.