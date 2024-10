A Furiani, les commerces de la galerie Casino victimes collatérales de la fermeture temporaire ?

En effet, toutes les enseignes n’ont pas eu la même chance durant cette période de travaux. La fermeture temporaire de l’hypermarché, bien qu’elle n’ait duré qu’une dizaine de jours, a eu un impact significatif sur certaines petites boutiques. Claire, Lola et Louna, qui gèrent la boutique Mirage, ont vu leur afflux de clients diminuer drastiquement. « Notre boutique a été très touchée par cette fermeture temporaire, notre chiffre d’affaires a pris un sacré coup. Nous avons dû recourir à des promotions et installer des étals devant notre entrée pour attirer des clients. Nous savions que la situation serait difficile à l’annonce du changement d’enseigne, et cela s’est confirmé », explique Claire.

Les trois commerçantes déplorent également le manque de communication autour de ce changement. « Ils auraient pu mieux faire en termes de communication. Jusqu’à présent, il y a eu très peu d’affiches pour annoncer l’ouverture d’Auchan. Néanmoins, nous sommes optimistes et pensons que cela ramènera un peu de monde, ne serait-ce que par curiosité. Nous attendons donc le 16 octobre avec impatience », ajoutent-elles.



Des clients fidèles malgré les travaux

Du côté des clients, la fermeture temporaire du supermarché n’a pas bouleversé leurs habitudes. Luc, 68 ans, retraité et fidèle de la galerie, reste positif : « En tant qu’ancien habitué de Géant Casino, les travaux ne m’ont pas empêché de fréquenter la galerie. Je suis heureux de pouvoir continuer à me promener et à profiter des boutiques présentes. »



Marion, une jeune maman de 27 ans, partage cet avis : « ​Je viens régulièrement récupérer des médicaments à la pharmacie, et j’apprécie de faire mes ongles ici. C’est ma routine, donc les travaux n’ont pas eu d’impact sur mes habitudes. »



Dans l’attente de l’ouverture d’Auchan le constat est clair : cette période de transition n’a pas eu les mêmes répercussions pour tout le monde.