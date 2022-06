A Fiera di Bastia : une deuxième édition sous le signe du partage et de la convivialité

Après le succès de la première Fiera di a Ghjuventù l’an passé, l’association Bastia Eterna remballe pour une seconde édition les 3,4 et 5 juin prochains. Du vendredi soir au dimanche soir, une vingtaine d’exposants d’art et d’associations sera réunie au niveau de l’ascenseur menant au Mantinum pour exposer son savoir-faire aux visiteurs.



D u prêt-à-porter fabriqué pa r des jeunes bastiais, des objets en résine , un charcutier, un berger, une boulangère qui vient de s’installer, du thé créé par un jeune de la région… la fiera di Bastia se veut moderne, urbaine, mais aussi dans une logique de circuit court et durable. « À la base nous voulions créer un évènement où ce n’était pas forcément pour vendre, mais bien pour transmettre un savoir-faire, que les visiteurs puissent le découvrir », explique Pauline Vignali , membre de l’association Bastia Eterna . Dans cette logique, il a été demandé aux exposants de proposer des animations à leur stand. Là-bas, il sera donc possible d’assister à la fabrication du brocciu, d u pain, mais aussi de déguste r d’excellents smoothies réalisés par une diététicienne avec des fruits et légumes biologiques d’un producteur de la plaine orientale.



Beaucoup plus d’activités et du lien intergénérationnel

Du Yoga , du paddle dans le vieux port, des jeux gonflables, de la musique et même une quina avec l’ Associu d i u mercà … cette année il y en aura pour petits et grands. Les associations et exposants proposeront des activités diverses. Pratica Lingua , l ’associatio n d’enseignement de la langue corse organisera un blind test et un quizz . Dans un autre registre, l’association de protection de la nature, Mare Vivu , procédera avec les visiteurs à un nettoyage du vieux port de manière ludique pour sensibiliser à la préservation de l’environnement. Une bière artisanale corse proposera quant à elle des dégustations. Les jeunes agriculteurs feront découvrir aux plus jeunes les senteurs insulaires. Si l’an passé, les jeunes de l’association Bastia Eterna avaient proposé des tables rondes pour débattre de sujets divers, cette année, cela prendra la forme de conférences-débats.

Le jour de l’ouverture, le vendredi 3 juin à 18 heures l’association « No wash » tiendra une première conférence sur le « territoire résilient ». Le lendemain à 1 6 heures, l’artiste Julien Casabianca animera une autre discussion sur le thème de «l’art dans la cité» avec la participation des commissaires du projet Bastia Corsica capitale européenne de la culture 2028.



De la fête et de la gastronomie

Une partie de l a fin du quai sud étan t fermée pour travaux, les jeunes de l’association Bastia Eterna ont dû réaménager et optimiser l’espace de « manière conviviale » pour y faire tenir le traditionnel comptoir et la scène où se produiront durant les trois jours de nombreux artistes insulaires, notamment le bar à guitares de Sparti Musica , Disco Paese , Moca Music live , I Canterini ou encore l’ Archetti Bastiacci . Les visiteurs pourront compter sur un vrai espace c antina pou r se restaurer de bonnes crêpes focaccie , charcuterie, fromages et thés glacés. Entrée gratuite !