À Erbalonga, l’association Mare Vivu sensibilise les enfants au ramassage des mégots

Munis de gants, les écoliers sont séparés en plusieurs groupes afin de rendre l’expérience plus agréable, et surtout pour terminer au plus vite le ramassage. Après seulement 30 minutes, le petit Audric a déjà fait le plein. « J’ai réussi à trouver une quarantaine de mégots ! ».

Une sensibilisation essentielle et qui fonctionne selon le maire. « Étant un ancien fumeur, je peux vous assurer que ce genre de sensibilisation marche. À l’époque je ne savais pas où jeter mes mégots, à tel point que je les gardais dans la main ». La commune d’Erbalonga, engagée sur la question environnementale, ne ferme aucune porte à d’autres actions de cette envergure. « Nous sommes ouverts à tous les projets qui concernent la protection et la sauvegarde de notre environnement. Cela devient de plus en plus important aujourd’hui donc qui de mieux que les futures générations pour s’occuper de la planète ? », interroge Patrick Sanguinetti.

Mais cette opération ne serait pas possible sans l’entreprise e.collecte qui a fourni les deux cendriers et qui se chargera de les recycler, ainsi qu’à l’association Mare Vivu présente pour sensibiliser un peu plus la prochaine génération.