A Corte, les acteurs culturels rassemblés pour réfléchir à leur avenir

Une baisse du budget et des subventions est à prévoir même si Antonia Luciani rappelle que « la culture n’est pas le parent pauvre, son budget est passé de 8 millions en 2015 à 14 millions aujourd’hui. Il faut souligner l’effort majeur de la Collectivité de Corse. » Ainsi, le président du conseil exécutif se dit également prêt à « relever les enjeux des années à venir tout en faisant fructifier notre héritage. Ces “scontri” sont une première étape essentielle d’échange, de co-construction et de reconnaissance d’une communauté historique, linguistique et culturelle en prévision de l’autonomie. Nous avons la volonté, avec vous, de construire un destin commun ! »

L’étude

À l’issue de ces différentes prises de parole, Antonia Luciani invite Pierre Miglioretti, directeur de l’agence Émergence Sud à présenter l’Étude qu’il réalise actuellement sur la politique culturelle de la Collectivité de Corse. Ce dernier met en avant son savoir-faire et son analyse depuis 25 ans dans le domaine. Il déroule alors un PowerPoint qui rappelle les dates, les structures, les compétences, les enjeux, etc., jusqu’à l’actuelle perspective d’autonomie. Il détaille la méthode de l’étude en cours et annonce qu’un grand questionnaire va être prochainement délivré à tous les acteurs culturels de l’île. « Ce questionnaire comme les ateliers de cet après-midi font partie de ces remontées de données, précise la Conseillère. Nous avons besoin de vos retours. » L'étude est censée se dérouler jusqu’en juillet prochain.

"Faire de la Corse un territoire de culture"

Après cette présentation, Delphine Ramos et Yolaine Lacolonge accompagnent Mattea Lacave sur scène pour proposer le bilan de la candidature Bastia-Corsica 2028. La déléguée à la culture de Bastia rappelle que « sans vous, les acteurs culturels, il n’y aurait pas eu de candidature. » L’échec comme les retours de la commission ont permis de mettre en évidence le manque d’ingénierie dans le secteur. « Cette candidature nous a permis de grandir. Nous allons stopper l’association créée pour l’occasion, mais remettre à la société civile tous les résultats de notre travail », précise Mattea Lacave. Une nouvelle association portée par Vanina Bernard Leoni et Tony Casalonga, dans le sillage de cette candidature, a même vu le jour : « On a fait un rêve puis on s’est réveillé. Mais on n’a pas oublié ce que nous a appris cette candidature. Une association s’est créée, composée notamment de ceux qui avaient porté le projet, mais aussi d’autres, plus éloignée. Avec l’idée de faire de la Corse un territoire de culture, détaille Tony Casalonga. Nous voulons faire en sorte qu’elle irrigue d’autres secteurs, des déchets à l’éducation en passant par la santé. Nous voulons retrouver l’esprit d’initiative qui animait cette candidature. »

Le retard d’ingénierie mis en évidence par la candidature comme le manque de subventions européennes font partie des interrogations du public. « L’Europe est une manne financière, reconnaît Nanette Maupertuis. OK, les dossiers sont compliqués à monter, mais pour nos voisins sardes ou italiens aussi. L’université est un bon exemple, elle a monté des dossiers européens avec succès. L’Europe est à la fois un réservoir d’idée, de pratique, de moyens, mais aussi de lien diplomatique. »



Si l’exécutif avoue avoir loupé une marche avec Bastia-Corsica 2028, « on va se rattraper sur les prochaines. Mais oui, il faut du temps. Pour être prêt quand une marche se présente, on doit travailler en amont, pas au dernier moment. Capitalisé sur le Riacquistu ou sur tout ce qui a été mis en œuvre. C’est pour ça qu’il faut que l’on se voie souvent »

« la formation fait partie intégrante de nos réflexions. »

Se pose enfin dans l’assistance le problème du transfert de compétence entre l’état et la Collectivité : « Nous aurions préféré un transfert de moyen, détaille un participant. Sur le continent, c’est différent. Ici, quand on transfère la compétence culture à la Corse, se pose la question de notre identité culturelle. Nous ne devons pas la négliger ni négliger les spécificités du territoire comme celle de l’insularité. Il ne faut pas non plus négliger le rural. Donnons-leur de l’autonomie, parce qu’ils la méritent. » Une intervention très applaudie.