A Cerca : le nouvel album de Patrizia Gattaceca

- La période du confinement a été propice à l’écriture. Cette période a été l’occasion d’écrire mais aussi de s’interroger sur soi, sur la société, sur le monde, sur la vie. Il sort dans une période particulièrement anxiogène, troublée, douloureuse. Il interroge sur les questions de liberté, de choix, de vérité et de justice, des questions qui sont terriblement d’actualité.- Le titre de l’album est A Cerca (la quête) à la fois de soi-même et celle d’un avenir meilleur. Noé laisse en effet le vieux monde pour un nouveau monde. Il s’agit d’un voyage ritualisé. Noé est une figure de la genèse, un mythe et autour de lui se développent d’autres mythes, des mythes intemporels qui s’invitent très volontiers dans la littérature comme l’arche, la colombe. Cela met en avant de grandes questions qui se rapportent à notre monde. C’était pour moi l’occasion de réactualiser tout ça, de ramener ces mythes à notre époque. Le premier titre évoque l’Eden, le second le repentir, le 3le déluge… il y a une progression. Si j’évoque la colombe dans l’Arca, je parle aussi d’A Merula. Le merle chez nous symbolise quelque chose de fort. Il y a beaucoup de symboles dans ce cd qui vont parler aussi bien individuellement que collectivement. A Cerca c’est aussi dans la religion, les processions de Pâques et donc la recherche du corps du Christ et là aussi c’est d’actualité. Noé c’est la quête, de soi, d’un monde meilleur. Il y a beaucoup de positivité et d’espoir dans son aventure, tout ce dont on a besoin aujourd’hui.- Mon dernier CD, le Digenis, était acoustique. Ici on est dans un autre registre. De la world music, avec des influences pop, folk. Il y a aussi de la nouveauté, de l’originalité dans ces compositions car j’essaye d’avancer musicalement pour aborder autre chose. Par exemple mon prochain album qui est déjà en préparation sera orienté vers le blues. J’essaye d’apprendre car je pars du principe que ça doit être enrichissant pour moi. Ça passe par de la recherche, des collaborations, une remise en question perpétuelle. Un artiste qui ne le fait pas ne peut avancer.- J’ai écrit la plupart des textes et des musiques mais il y aussi la participation de Ghjacumu Thiers pour les textes de 4 chansons. Jean-Bernard Rongiconi a contribué lui aux compositions. On le retrouve aussi à la prise de son, au mixage et à la direction musicale. Pour l’enregistrement du CD dans son studio de Valle di Rostino lui-même est à la guitare et à la basse, Loïc Pontieux aux percussions, Piona Dariavach aux claviers. Le CD qui parait chez L’Ange Publishing est disponible à la vente et aussi sur les plateformes. Des extraits figurent sur mon site internet - Elle est en lien avec le thème et réalisée par Armand Luciani. Elle représente l’œil d’un cyclone, un tourbillon, un cercle sans fin. Cela peut nous faire penser aussi à notre « granitula ». On y distingue aussi l’arche et une colombe.- J’espère déjà pouvoir me produire sur scène avec cet album. J’ai déjà une date en Belgique ! Sur scène aussi probablement le Digenis. Ensuite j’ai en préparation donc ce CD de blues, quelques dates aussi avec Soledonna. J’ai également un travail d’écriture : Saranu Puesiole. On y trouvera les textes de mes dernières productions et un argumentaire sur ce travail, sur le rapport et la problématique poésie/chant.