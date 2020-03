"A Casa Nustrale", société de valorisation des déchets, ouvre une usine à Folelli

La Corse produit 7 000 tonnes de déchets papier et carton par an, qui sont expédiés sur le continent pour être recyclés faute d’opérateur en capacité de les valoriser sur l’île.

Il y a quelques temps, la société de coopérative d'intérêt collectif (SCIC) "A Casa Nustrale" a présenté le premier isolant en ouate de cellulose réalisé avec des déchets de papier achetés au Syvadec et à AM Environnement.



Un projet solidaire

Quatre ans plus tard, huit associés insulaires participent à un projet de construction d'une usine de 1 600 m2 pour un montant de 1 600 000€ dans la zone d'activités de Folelli.

Ce lieu pourra traiter à ses débuts 900 tonnes de déchets puis 4 000 lorsqu'elle sera bien établie. A Casa Nustrale emploiera dans cette usine des travailleurs sous statut de « reconnaissance travailleur handicapé » et des personnes en insertion, bénéficiaires du RSA.

La société se positionne ainsi dans une perspective d’inclusion sociale.



L'isolation adaptée à la Corse

En plus d'être produite en Corse, la ouate de cellulose est un très bon isolant.

Jacques Carava, l'un des fondateurs de la SCIC explique l'intérêt de ce matériau : "La ouate de cellulose en matériau d’isolation répond parfaitement aux besoins de notre territoire ; elle est performante car elle protège du froid mais aussi de la chaleur grâce à une particularité physique qui lui confère une très grande résistance aux variations thermiques. C’est un produit très bien adapté aux régions où la chaleur, comme le froid, oblige à « climatiser » en froid ou en chaud pour conserver un bon confort thermique des lieux de vie."

EDF a d'ailleurs montré son intérêt pour le projet comme l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.



Si le premier projet est mené à bien, une deuxième usine sur le même mode de fonctionnement devrait ouvrir ses portes à Ajaccio dans les 5 années à venir.