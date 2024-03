A Casa AgriCulturale : la municipalité de Pigna dévoile son projet patrimonial

"La Casa Agriculturale est un projet qui a mûri au fil des années. Cela fait bien 4 ou 5 ans que j’y travaille", explique enthousiaste Jérôme Casalonga, le maire de Pigna. Cette structure, conçue pour et par la communauté, prendra place sur l'emplacement actuel du parking résidentiel et abritera un atelier-cuisine ouvert, un espace polyvalent dédié à la transmission des savoirs culinaires, ainsi que deux ateliers-boutiques destinés à des artisans locaux. Deux logements familiaux seront également proposés à la location, renforçant le tissu social du village. "Casa Agriculturale, cela signifie Maison Agriculturelle. C’est un terme que j’ai inventé, une expression destinée à exprimer toute la richesse culturelle de l'agriculture locale", précise le représentant. "Notre objectif est de raviver les traditions agricoles, en mettant notamment l'accent sur les recettes et techniques ancestrales, tout en encourageant la culture du blé et la création d'un four et d'un moulin traditionnels." détaille l'élu.



Parallèlement à ce projet, la SL Orte di Quì réhabilite actuellement cinq hectares de vergers, avec la plantation de plus de 1400 arbres fruitiers. De plus, la municipalité a acquis environ quatre hectares de terrains agricoles, comprenant diverses bâtisses historiques qui seront rénovées pour intégrer l'Agri Musée ou Agri Parc. "Cet Agri Musée ne sera pas accessible en voiture. En plus de la visite des bâtiments historiques, nous prévoyons d'établir une pépinière d'espèces et d'agrumes endémiques de Balagne et de Corse", déclare le maire. "En collaboration avec l'INRAE, nous créerons une banque de semences pour préserver les espèces locales."



Une réunion destinée aux professionnels de la restauration et de l'agriculture a eu lieu ce mercredi 13 mars , suivie d'une réunion des élus le jeudi à Pigna. Les travaux de la Casa Agriculturale devraient débuter cette année, pour un coût total de 1,6 million d'euros, financés à 54% par la Collectivité de Corse dans le cadre du Fonds de Territorialisation, avec une demande en cours auprès de l’État pour une contribution supplémentaire de 26% dans le cadre de la DETR.